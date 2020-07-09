Dolmabahçe'de şüpheli kadın alarmı (1) - Son Dakika

Dolmabahçe'de şüpheli kadın alarmı (1)
BEŞİKTAŞ Dolmabahçe Caddesi'nde şüpheli kadın paniği yaşandı.
BEŞİKTAŞ Dolmabahçe Caddesi'nde şüpheli kadın paniği yaşandı. Polis kaldırımda yatan kadın nedeniyle yolu trafiğe kapatırken, çevredeki geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık yarım saat sonra kadın gözaltına alınırken, yol trafiğe açıldı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 08:38 Kaynak: DHA
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