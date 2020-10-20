Dolmabahçe'de toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi - Son Dakika

Dolmabahçe'de toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

20.10.2020 09:39
Dolmabahçe'de toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi, System.String[]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında Beşiktaş Dolmabahçe'de toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında Beşiktaş Dolmabahçe'de toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yeni tip korona virüs(Covid-19) vakalarının yeniden artmasıyla İçişleri Bakanlığı'nın seferberliğiyle başlatılan korona virüs denetimleri tüm illerde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Trafik Şube ekipleri Dolmabahçe'de denetim yaptı. Denetimler sırasında ekipler, hem yolculara hem de sürücülere kurallara uymaları yönünde sık sık uyarılarda bulundu. - İSTANBUL

Dolmabahçe'de toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi
Dolmabahçe'de toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

Dolmabahçe Sarayı, Toplu Taşıma, Koronavirüs, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolmabahçe'de toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi - Son Dakika

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