Son Dakika Haberleri: Dolmabahçe'de Venezuela Halkına Destek Eylemi

Dolmabahçe'de Venezuela Halkına Destek Eylemi

1 saat önce

İstanbul'daki Gençlik Örgütleri üyesi bir grup, Dolmabahçe'de Venezuela halkına destek amacıyla eylem düzenledi.

İstanbul'daki Gençlik Örgütleri üyesi bir grup, Dolmabahçe'de Venezuela halkına destek amacıyla eylem düzenledi. Yapılan açıklamada Venezuela halkı yalnız değildir. Yankee Go Home denildi.

Gençlik Örgütleri üyesi grup, Dolmabahçe'de saat 19.00'da bir araya gelerek Venezuela'daki darbe girişimine karşı bir eylem düzenledi. 'ABD emperyalizmine karşı gençlik Venezuela halkının yanındayız' yazılı pankart açan grup üyeleri, 'Venezuela halkı yalnız değildir', 'Yankee Go Home' şeklinde sloganlar attı.

Grup adına yapılan basın açıklamasında 'Dünyanın en zengin petrol yataklarıyla, altın ve doğalgaz rezervleriyle emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin iştahını kabartan Venezuela'da, ABD emperyalizminin saldırıları yeni değildir. Yerkürenin dört bir yanında olduğu gibi, Venezuela'da da çeşitli provokasyonlar, suikastler, ambargolarla birlikte diğer bölge ülkelerindekine benzer biçimde karşı devrimci dalga yaratmak için kollarını sıvayan ABD emperyalizmi, emperyalist tekellerin sözcüsü Guaido ve işbirlikçişi ülkelerle birlikte yeni bir provokasyonu devreye koymuştur denildi.

Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:26 Kaynak: DHA

İstanbul, Dolmabahçe Sarayı, Venezuela, Güncel
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