Dolmabahçe'deki Seçim Değerlendirme Toplantısı Sona Erdi
57 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve parti yöneticileriyle yaptığı seçim değerlendirme toplantısı sona erdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, bazı bakanlar ve parti yöneticileriyle yaptığı seçim değerlendirme toplantısı sona erdi. Dolmabahçe
'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ndeki toplantı basına kapalı gerçekleşti.
Toplantının ardından Erdoğan, Yıldırım, bakanlar ve parti yöneticileri ofisten ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:43 Kaynak: AA
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