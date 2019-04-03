Son Dakika Haberleri: Dolmabahçe'deki Seçim Değerlendirme Toplantısı Sona Erdi

Dolmabahçe'deki Seçim Değerlendirme Toplantısı Sona Erdi

57 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve parti yöneticileriyle yaptığı seçim değerlendirme toplantısı sona erdi.

Dolmabahçe'deki Seçim Değerlendirme Toplantısı Sona Erdi, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve parti yöneticileriyle yaptığı seçim değerlendirme toplantısı sona erdi.

Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ndeki toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Toplantının ardından Erdoğan, Yıldırım, bakanlar ve parti yöneticileri ofisten ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:43 Kaynak: AA

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