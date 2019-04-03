Dolmabahçe'deki Seçim Toplantısı Sona Erdi
24 dakika önce
Haber: Ozan URAL / İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve AK parti yöneticileri ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde gerçekleştirdiği seçim değerlendirme toplantısı sona erdi.
Haber: Ozan URAL/ İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, bazı bakanlar ve AK parti yöneticileri ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe
çalışma ofisinde gerçekleştirdiği seçim değerlendirme toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı
'da bulunan konutundan Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisine geldi. Erdoğan'ın ardından bazı Bakanlar ve parti yöneticileri ve Binali Yıldırım da çalışma ofisine geldi. Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen seçim değerlendirme toplantısı saat 19.00'da başladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı saat 22.30 sıralarında sona erdi. Erdoğan toplantının sona ermesinin ardından Kısıklı'daki konutuna geçti.
Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler
-Ofise giriş yapan makam araçları
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:13 Kaynak: DHA
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