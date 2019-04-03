Dolmabahçe'deki Seçim Toplantısı Sona Erdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve AK parti yöneticileri ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde gerçekleştirdiği seçim değerlendirme toplantısı sona erdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve AK parti yöneticileri ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde gerçekleştirdiği seçim değerlendirme toplantısı sona erdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisine geldi. Erdoğan'ın ardından bazı Bakanlar ve parti yöneticileri ve Binali Yıldırım da çalışma ofisine geldi. Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen seçim değerlendirme toplantısı saat 19.00'da başladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı saat 22.30 sıralarında sona erdi. Erdoğan toplantının sona ermesinin ardından Kısıklı'daki konutuna geçti. - İstanbul

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