Dolmabahçe'den Taksim'e 385 lira isteyen taksiciye ceza yağdı - Son Dakika
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Dolmabahçe'den Taksim'e 385 lira isteyen taksiciye ceza yağdı

08.04.2023 10:54

Dolmabahçe'den Taksim'e 385 lira isteyen taksiciye ceza yağdı Dolmabahçe'den Taksim'e gitmek isteyen turistlerden 385 lira istediği öne sürülen taksiciye ceza yağdı.

Dolmabahçe'den Taksim'e 385 lira isteyen taksiciye ceza yağdı

İSTANBUL - Dolmabahçe'den Taksim'e gitmek isteyen turistlerden 385 lira istediği öne sürülen taksiciye ceza yağdı. Arjantin uyruklu karı kocanın şikayetçi olduğu taksi şoförünün aracı bağlanarak ehliyetine 20 gün süreyle el konuldu.

Olay dün öğle saatlerinde Taksim'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Dolmabahçe'den Arjantinli Alihandra ve Pablo Cadel isimli iki karı kocayı alan taksi şoförü Murat Akpolat, Taksim'e geldiğinde turistlerden 385 lira ücret istedi. Bunun üzerine takside kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Taksim Meydanı'nda turizm polisini gören Arjantinli çift, polisin yanına giderek taksici hakkında şikayette bulundu. Şikayetlerinin ardından polis ekipleri, taksicinin evraklarını inceleyerek taksi içerisinde arama yaptı.

Taksiciye ceza yağdı

Polis ekipleri taksiyi aramalarının ardından şoföre 4 bin 936 lira para cezası kesti. Akpolat'ın ehliyetine 20 gün süreyle el konulurken taksi ise çekiciyle kapalı otoparka çekildi.

Kaynak: İHA
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Dolmabahçe Sarayı, Arjantin, Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dolmabahçe'den Taksim'e 385 lira isteyen taksiciye ceza yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolmabahçe'den Taksim'e 385 lira isteyen taksiciye ceza yağdı - Son Dakika
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