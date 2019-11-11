Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretçi rekoru kırıldı

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı Dolmabahçe Sarayı'nda 10 Kasım'da ziyaretçi rekoru kırıldı. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği günün 81. yıl dönümünde 105 bin kişi Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti.



Dolmabahçe Sarayı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde yılın en uzun mesaisini yaptı. Sabah saat 7.30'da ziyaretçilere açılan Hazine Kapı, akşam 17.30'da kapandı. Son ziyaretçilerin Atatürk'ün vefat ettiği 71 numaralı odadan çıkmasıyla Saray'daki anma programı saat 19.00'da sona erdi.



Bu yılki 10 Kasım'ın güneşli bir pazar gününe denk gelmesi yoğunluğu daha da artırdı. Kadın-erkek, genç-yaşlı hatta yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancıların da ilgi göstermesiyle sayı on binlere ulaştı. İstiklal mücadelemizin öncüsü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefat ettiği odada anmak isteyenler, metrelerce uzayan kuyruğa ve bekleme süresine aldırmadan sıranın kendisine gelmesini bekledi.



Engelli ve yürümekte zorluk çeken yaşlı ziyaretçiler de Atatürk'ün odasını ziyaret edebilme ayrıcalığını yaşadı. Yaşlı ve engelli kişilere, ziyaretleri boyunca Milli Saraylar görevlileri eşlik etti. Pazartesi dışında her gün ziyarete açık olan Atatürk'ün vefat ettiği oda, yılın en yoğun gününü yaşadı. 10 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı'nı 105 bin kişi ziyaret etti. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, 10 Kasım 2019 mesaisini 205 kişilik ekiple gerçekleştirdi. - İSTANBUL