Dolmabahçe sarayı'ndaki yasak yerlerde bir günlüğüne selfie özgürlügü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dolmabahçe sarayı'ndaki yasak yerlerde bir günlüğüne selfie özgürlügü - Son Dakika

Dolmabahçe sarayı'ndaki yasak yerlerde bir günlüğüne selfie özgürlügü

7 saat önce

TÜRKİYE'de ilk defa 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerde 'selfie günü' etkinliği yapılmıştı.

TÜRKİYE'de ilk defa 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerde 'selfie günü' etkinliği yapılmıştı. Bugün ise ilk kez iç mekanında fotoğraf çekiminin yasak olduğu Milli Saraylar'a bağlı müzelerde, 'Uluslararası Selfie Günü' dolayısıyla ziyaretçiler özgürce selfie çekti. Dolmabahçe Sarayı'na gelen turistler ve ziyaretçiler, sarayın birçok noktasında bol bol fotoğraf çekebilmenin tadını çıkarttı.

"BİZİM İÇİN ÖZEL BİR DENEYİM OLDU"

Dolmabahçe Sarayı'nda çektikleri fotoğrafları "müze selfiesi" etiketi ile sosyal medya hesaplarında paylaşacaklarını ifade eden Amerikalı turistler Rebecca ve Ashley Levy, " Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas Eyaletinden geliyoruz. Kardeşim ve annemle geldik, 10 gün Türkiye'de kalacağız. İstanbul, Kapadokya, İzmir, Bodrum'u gezeceğiz. Bugün çok şanslı hissediyoruz çünkü burada fotoğraf ve selfie çekebileceğiz. ve onları sosyal medya hesaplarımızda paylaşmayı planlıyoruz. Fotoğrafları 'museumselfie' etiketi ile arkadaşlarımız ve ailemiz ve herkes ile paylaşacağız. Bu bizim için de özel bir deneyim oldu" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE İÇİN İNANILMAZ BİR TANITIM FIRSATI"

Tur rehberi Leyla Topal ise, 'Aslında çok özel bir an. Bugün turdayım ben, misafirlerimi gezdiriyorum Dolmabahçe Sarayı'nda ve söylediğiniz gibi çok sık geliyoruz ama ben bile bir rehber olarak bugün bu heyecana kapılıp bir sürü fotoğraf çektim çünkü normalde Dolmabahçe Sarayı'nın içinde fotoğraf çekmek kesinlikle yasak. Fakat bu özel müze selfie günü, hepimizi çok heyecanlandırdı. Herhalde misafirlerim 200'ün üzerinde fotoğraf, selfie çektiler. ve güzel tarafı da şu, gezdirdiğim misafirler Amerika'lı ve sosyal medya hesapları var, bayağı da takipçileri var. bugünkü fotoğrafları müze selfiesi başlığı altında Türkiye, Dolmabahçe, İstanbul hashtagleriyle (sosyal medya paylaşımlarında kullanılan etiket) paylaşacaklar bence bu Türkiye için de inanılmaz bir tanıtım fırsatı aslında" dedi.

Dolmabahçe sarayı'ndaki yasak yerlerde bir günlüğüne selfie özgürlügü

Dolmabahçe Sarayı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son anket yayımlandı! 3 parti baraj altında kalıyor
Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru teslim edildi Edis, asker arkadaşlarına koğuşta mini konser verdi Kadın voleybolcuları hedef alan MHP Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin kendini savundu

Son Dakika Haberleri
21:23 Deniz, öldürüldüğü o eve 5 gün önce taşınmış - Son Dakika
21:23 İntihar eden arkeolog Merve'nin ağabeyinden iddialar - Son Dakika
21:22 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AA bürosuna baskın tepkisi - Son Dakika
21:22 Oğlunu lösemiden kaybeden anne, Eskişehirli Buğra'ya destek çıktı - Son Dakika
21:17 Kaymakam Çorumluoğlu "2019'da 30 milyon TL'lik okul yapıldı" - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika
18:00 Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 21:23:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolmabahçe sarayı'ndaki yasak yerlerde bir günlüğüne selfie özgürlügü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]