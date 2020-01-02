Dolmabahçe Sarayı'nı 2019'da 1 milyon 306 bin kişi gezdi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Dolmabahçe Sarayı'nı 2019'da 1 milyon 306 bin kişi gezdi - Son Dakika Magazin

Dolmabahçe Sarayı'nı 2019'da 1 milyon 306 bin kişi gezdi

6 saat önce

Milli Saraylar'dan yapılan açıklamaya göre, 2019'da ziyaret eden toplam turist sayısı, önceki yıla göre yüzde 27 artış göstererek, 1 milyon 430 binden 1 milyon 815 bin kişiye çıktı.

Dolmabahçe Sarayı'nı 2019'da 1 milyon 306 bin kişi gezdi, System.String[]

Milli Saraylar'dan yapılan açıklamaya göre, 2019'da ziyaret eden toplam turist sayısı, önceki yıla göre yüzde 27 artış göstererek, 1 milyon 430 binden 1 milyon 815 bin kişiye çıktı. Yabancı ziyaretçi sayısı ise yüzde 43 artışla 700 binden, 1 milyon kişiye ulaştı. Dolmabahçe Sarayı, 915 bini yabancı turist olmak üzere, 1 milyon 306 bin kişiyi konuk etti.


Anadolu Yakası'nın en çok ziyaretçi ağırlayan sarayı Beylerbeyi 173 bin 415, Ihlamur Kasrı ise 85 bin kişiyi ağırladı.


Milli Sarayların bahçelerini 100 bin kişi ziyaret etti


Milli Saraylar'a bağlı yapıların sadece bahçesini gezmek ve görmek isteyenler ise yüzde 31 artışla 100 bine yükseldi. Bahçe ziyaretçisinde en çok ilgi gören, 15 bin ziyaretçiyle Küçüksu Kasrı oldu.


Milli Saraylar'ın yeniden Avrupalı turistin gezi duraklarından biri haline geldiği yıl içinde, Avrupalı turisti İspanyol, İtalyan ve Yunanistan'dan gelen turistler takip etti.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:15 
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