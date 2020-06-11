Dolmabahçe Sarayı'nın çatısındaki kurşun levhalar restore ediliyor - Son Dakika

Dolmabahçe Sarayı'nın çatısındaki kurşun levhalar restore ediliyor

Dolmabahçe Sarayı dış dünyaya açılan penceresi olarak nitelendirilen Camlı Köşk'ün çatısının restorasyonunu sırasında 1914 yılına ait Latince atılan imza ortaya çıktı.

Dolmabahçe Sarayı'nın çatısındaki kurşun levhalar restore ediliyor, System.String[]

Dolmabahçe Sarayı dış dünyaya açılan penceresi olarak nitelendirilen Camlı Köşk'ün çatısının restorasyonunu sırasında 1914 yılına ait Latince atılan imza ortaya çıktı. Restorasyon sırasında fark edilen imza, kurşun kaplamanın ömrünün ne kadar uzun olduğunu ve dayanıklılığını gösteriyor.

Milli Saraylar İdaresi'nin en eski atölyelerinden Maslak Kasrı'ndaki kurşun atölyesi şu sıralar hummalı bir çalışma içerisinde. Kurşun ustaları, Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılan ve Dolmabahçe Sarayı'nın dış dünyaya açılan penceresi olarak nitelendirilen Camlı Köşk'ün çatısının restorasyonunu hummalı bir şekilde sürdürüyor. Çalışmalar esnasında 1914 yılına ait olan Latince yazı ortaya çıktı.

KURŞUNUN DAYANIKLILIK SÜRESİ 100 YILIN ÜZERİNE

Dolmabahçe Sarayı'nın Mabeyn-i Hümayun denilen Selamlık Bölümü ile Camlı Köşk arasına inşa edilen bağlantı koridorunda kurşun ustaları, çalışmalara devam ediyor. Kurşun, tarihi yapıların çatılarını yağmur ve kar suyu, güneş ve rüzgar gibi doğal unsurlara karşı korumak amacıyla kullanılan geleneksel bir kaplama yöntemi. Tarihi yapıda bu tür kaplama kullanılmasının bir sebebi de kurşunun dayanıklılık süresinin yüz yılın üzerinde olmasıdır.

GERİ DÖNÜŞÜMÜ SAĞLANAN KUŞUN ÇEVRE DUYARLILIĞINA KATKI SAĞLIYOR

Milli Saraylar'a bağlı Maslak Kasırları sınırları içerisinde faaliyet gösteren Kurşun Atölyesi, üç vardiya çalışan 8 kişilik bir ekipten oluşuyor. Kurşun, geri dönüşümü mümkün olan bir madde olduğundan eritilip yeniden dökülebiliyor. Geri dönüşümü sağlanan kurşunla hem ekonomiye hem de çevre duyarlılığına katkı sağlanıyor.

"ÖMRÜNÜ TÜKETEN KURŞUNLARI SÖKTÜĞÜNÜZ ZAMAN YÜZDE 90'INI GERİ GETİREBİLİYORUZ"

Dolmabahçe Sarayı'ndaki kurşun kaplama çatıların restorasyonu hakkında bilgi veren 34 yıllık Milli Saraylar kurşun atölyesi ustası Hayri Dönmez, "Şu anda Dolmabahçe Sarayı Selamlık Dairesi ile Çamlı Köşk arasındaki geçiş koridorunun üzerindeki çatıda bulunuyoruz. Buranın 2019 yılında başlayan restorasyon çalışmasını 2020 yılında devam ettiriyoruz. Kurşun kaplama çatılarını atölyelerdeki imalathanelerden taşıyarak sürdürmekteyiz. Gördüğünüz çalışma bunu kapsıyor. Ömrünü tüketen kurşunları söktüğünüz zaman yüzde 90'ını geri getirebileceğiniz bir malzeme kurşun. Mayıs ayında döktüğümüz kurşunlarımızı Maslak'taki atölyemizde depoluyoruz. Çatıya taşıdığımız kurşunları restorasyon planları dahilinde uygulanması gereken noktaları uyguluyoruz. Diğer bir konuda değişmesi gereken kurşunları söküp onların bakım onarım ve yenilenmesini yapıyoruz. Kenetlerdeki işçilik kar ve yağmurda tıkanmayı engelleyerek suyun akışını sağlayan bir sistemdir" diye konuştu.

"İMZALAR İLE BİR SONRAKİ USTALARA MESAJ BIRAKIYORUZ"

Ömrü tükenen kurşunları sökerken 1914 yılında imza atılan bir kurşuna rastladığını aktaran Dönmez, "Çatıda sökmüş olduğumuz kurşunlarda 1914 tarihli bir kurşunun Nikolas adında bir ustanın üzerine Latince attığı imza bulunuyor. 100 yıllık kurşun hala sağlamdı. Yalnızca yakınlarındaki kurşunlar zarar gördüğünden dolayı sökmek zorunda kaldık. Biz bir kurşun levha için baş usta, yardımcı ustalar o günkü tarihi yazarak imzamızı atıyoruz. Bir sonraki dönemde açan ustamıza mesaj bırakmış gibi oluyor. Şu tarihte bu ustalar bunu yaptı. Bu şekilde kurşunların ömrünü ölçebiliyoruz. Bizde de en geç gidebildiğimiz 1914 tarihli bir kurşun levhamız var ondan dolayı 100 yıllık garanti diyebiliyoruz"

(İslim Esra Çobanoğlu - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Dolmabahçe Sarayı, Köşk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 02:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dolmabahçe Sarayı'nın çatısındaki kurşun levhalar restore ediliyor - Son Dakika

Son Dakika

Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım         
21:16
Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı         
20:55
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı         
20:46
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi         
20:24
İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi         
20:23
İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı         
20:18
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti         
20:10
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı         
20:05
Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı         
19:44
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek         
19:44
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu         
19:40
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı         
19:20
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak         
19:14
Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı         
19:09
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi         
19:03
Kütüphaneye giden genç kıza Kütüphaneye giden genç kıza "şort" uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor         
18:53
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti         
18:40
Otomobilin ses sistemini söken hırsızın rahatlığı Otomobilin ses sistemini söken hırsızın rahatlığı "Pes" dedirtti         
18:33
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir         
18:24
CHP, 90 bin kişinin tahliye olduğu yeni infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu CHP, 90 bin kişinin tahliye olduğu yeni infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu         
18:17
Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi         
18:12
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı         
18:03
Fransız basınından ülkeyi sarsan iddia: Macron, yeniden aday olabilmek için istifa etmeyi düşünüyor Fransız basınından ülkeyi sarsan iddia: Macron, yeniden aday olabilmek için istifa etmeyi düşünüyor         
17:59
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı         
17:55
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak         
17:50
Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi         
17:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi         
17:26
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?         
17:24
Evinde cesedi bulunan kadının komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Evinde cesedi bulunan kadının komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı         
17:13
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 21:29:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolmabahçe Sarayı'nın çatısındaki kurşun levhalar restore ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]