İSTANBUL-DOLMABAHÇE SARAYI'NIN 166 YILLIK KRİSTAL ŞAMDANLARINA ÖZEL BAKIM - Son Dakika
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İSTANBUL-DOLMABAHÇE SARAYI'NIN 166 YILLIK KRİSTAL ŞAMDANLARINA ÖZEL BAKIM

02.09.2022 13:30

DOLMABAHÇE Sarayı'nın Harem Bölümü'ndeki en görkemli salonlarından olan Mavi Salon'un 166 yıllık geçmişe sahip avizelerinin kristal şamdanları, 6 kişilik uzman ekip tarafından özenle yerlerinden çıkartılarak bakımları gerçekleştiriliyor.

DOLMABAHÇE Sarayı'nın Harem Bölümü'ndeki en görkemli salonlarından olan Mavi Salon'un 166 yıllık geçmişe sahip avizelerinin kristal şamdanları, 6 kişilik uzman ekip tarafından özenle yerlerinden çıkartılarak bakımları gerçekleştiriliyor.

Dolmabahçe Sarayı'nın Haremlik kısmında bulunan ve tarih boyunca Osmanlı padişahlarına ve Mustafa Kemal Atatürk'e ev sahipliği yapan Mavi Salon'un 166 yıllık geçmişe sahip ve İngiliz kristalleriyle üretilen şamdanları, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı tarafından oluşturulan 6 kişilik uzman ekip tarafından bakım ve onarımları gerçekleştiriliyor. Avize üzerinden bulunan şamdanlar büyük bir titizlikle yerlerinden çıkartılıp bakımları gerçekleştikten sonra tekrar yerine koyuluyor.  Salonun dört köşesinde bulunan şamdanlar, kristal boğumlar ve iç içe geçen lalelerden oluşuyor. 3 kademede daralan 42 kollu şamdanların tepesinde kozalak görünümünde işlenmiş bir kristal de bulunuyor.

"ŞAMDANLAR ÖZEL ÖRNEKLERDİR"

Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanı Güller Karahüseyin Mavi Salon'un genellikle törenlerde kullanıldığını belirterek "Padişah bayramlaşmayı muayede salonunda gerçekleştirdikten sonra halife merdivenlerinden çıkarak mavi salona gelir. Bu salonda harem halkıyla bayramlaşırdı. Aynı zamanda bu salonda valide sultan da yabancı devlet konuklarının eşlerini kabul ederdi. Bu anlamda çok önemli bir salonda bulunuyoruz. Salonun dekorasyonu ve duvarlarındaki bezemelerde hakim renk olan mavi renkten dolayı mavi salon olarak adlandırılmıştır. Şu an salonda ortada asılı bulunan aydınlatma aracı avizemiz, Fransız Bakara menşeli bir avizedir. Çok özel bir örnektir. Avize atölyesinde çalışan 6 kişilik uzman bir ekip tarafından bakımı ve temizliği yapılan şamdanlar ise o dönemin en önemli kristal üreticileri tarafında üretilir. Milli Saraylar'da pek çok eserler üzerinde çalışan çeşitli atölyelerimiz bulunmakta. Bunlardan biri de avize atölyesidir" dedi.

"SÖKÜLEN HER PARÇA TEKRARDAN YERİNE TAKILMALI"

Güller Karahüseyin "Milli Saraylara bağlı saray, kasır ve köşklerdeki her türlü aydınlatma araçlarının bakımını, temizliğini, restorasyonunu, elektrik tesisatını ve tel bakımını hepsini bu ekip yapmaktadır. Şu anda Mavi Salon'un çok özel şamdanları olan, bu şamdanlar üzerinde çalışıyorlar. Şamdanlar dediğimiz gibi İngiliz kristalleriyle üretilmiştir. Kesme yüzeylerinden yansıyan ışıklar, renkler salona büyülü bir atmosfer kazandırmaktı. Turistler yürürken titreşimden oluşan tınılarıyla, kristal sesleriyle hakikaten büyülü bir atmosfer oluştururlar. Çalışmakta olan ekibimiz bütün kristal avize ve şamdanların hem yüzey temizliğini yaparlar ama bunu yapmak için de tek tek sökerler. Bu çok kolay bir şey değil. Hepsinin söktüğünüz yere takmak zorundasınız çünkü bunların hepsi el işçiliğidir. Bir kolun dibi diğer kolun dibinden daha farklı olabilir. Onun için hepsini yerine geri takmamız gerekir" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe Sarayı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-DOLMABAHÇE SARAYI'NIN 166 YILLIK KRİSTAL ŞAMDANLARINA ÖZEL BAKIM - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-DOLMABAHÇE SARAYI'NIN 166 YILLIK KRİSTAL ŞAMDANLARINA ÖZEL BAKIM - Son Dakika
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