Dolmabahçe Sarayı, on binlerin ziyaretine hazırlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı, 10 Kasım'daki anma töreni için hazırlanıyor.

Dolmabahçe Sarayı, Atatürk'ün İstanbul'daki ilk hitabını yaptığı, hayata gözlerini yumduğu ve cenaze töreninin yapıldığı yer olması dolayısıyla büyük önem taşıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği Harem Bölümü'ndeki 71 No'lu oda 10 Kasımlarda on binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı da Dolmabahçe Sarayı'nı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne hazırlıyor. 205 kişilik ekip, 10 binlerce insanı ağırlayacak olan saray ve çevresinde ziyaretçilerin en rahat ve sorunsuz şekilde ziyaretini gerçekleştirebilmesi yoğun bir mesaiyle çalışıyor.

Korumadan sağlık ve temizlik görevlilerine kadar tüm personel titizlikle o güne yönelik hazırlıklarını tamamlıyor. Saray personeli sabah 07.00'den, ziyaretin tamamlanacağı saate kadar özveriyle görev yerlerinde olacak.

10 Kasım'da Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odayı ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Hasbahçe'den geçerek sarayın II. Binek Salonu'na ulaşacak. Halife Merdivenleri ile bir kat yukarı çıkacak ve Mavi Salon'a giriş yapacak. Daha sonra Atatürk'ün çalışma odası, hayata gözlerini yumduğu oda ve banyosunu ziyaret edecek. Ardından Pembe Salon ve Japon Salonu olarak adlandırılan bir sofadan geçerek alt kata inecek ve çıkışa ulaşacaklar.

Dolmabahçe Sarayı, 10 Kasım günleri genel ziyarete kapatılırken, sadece Atatürk'ün çalışma odası, hayata gözlerini yumduğu oda görülebiliyor.

Ziyaretçi sayısının artması bekleniyor

Sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odada bu yıl da düzenlenecek anma töreni, kurumlar adına çelenk ve buketlerin, Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği, üzerinde Türk Bayrağı örtülü yatağın üzerine bırakmalarıyla başlayacak.

Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal ettiği yatağın iki yanında iki polis memuru da saygı nöbeti tutacak.

Saat 07.00 itibarıyla vatandaşların ziyaretine açılacak odayı, her yıl olduğu gibi bu yıl da on binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Dolmabahçe Sarayı'nı 10 Kasım 2018'de 80 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısının bu yıl artması bekleniyor.