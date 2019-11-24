Son Dakika Haberleri: Dolmabahçe Sarayı önünde ilginç kaza...Seyir halinde uyuyakalan sürücü yoldan çıkarak askıda kaldı
Son Dakika 3. Sayfa Dolmabahçe Sarayı önünde ilginç kaza...Seyir halinde uyuyakalan sürücü yoldan çıkarak askıda kaldı - Son Dakika

Dolmabahçe Sarayı önünde ilginç kaza...Seyir halinde uyuyakalan sürücü yoldan çıkarak askıda kaldı

7 saat önce

Dolmabahçe Sarayı önünde ilginç kaza...Seyir halinde uyuyakalan sürücü yoldan çıkarak askıda kaldıİSTANBUL - Dolmabahçe Sarayı önünde seyrettiği esnada uyuyakalan Suriye uyruklu sürücü, otomobiliyle sarayın önündeki duvar asılı kaldı.

Dolmabahçe Sarayı önünde ilginç kaza...Seyir halinde uyuyakalan sürücü yoldan çıkarak askıda kaldı

İSTANBUL - Dolmabahçe Sarayı önünde seyrettiği esnada uyuyakalan Suriye uyruklu sürücü, otomobiliyle sarayın önündeki duvar asılı kaldı. Manzaraya gören sürücülerde araçlarından inip olay yerine geldi.

Kaza, saat 07.45 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suriye uyruklu Ahmet B.sabah saatlerinde cadde üzerinde 34 ABP 873 plakalı otomobil ile seyretmeye başladı. Sürücü bir süre sonra direksiyon başında uyuyakalarak yoldan çıktı. Yürüyüş yoluna giren sürücü Dolmabahçe Sarayı'nın dışındaki duvarın üzerinde asılı kaldı. Kazanın ardından uyanan sürücü askıdan kurtulamayınca araçtan inerek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptıktan sonra çekici çağırdı. Gördükleri manzara karşısında şaşıran sürücüler ise olay yerine gelerek durumu anlamaya çalıştı. Kaza yapan sürücü Ahmet B.'de cep telefonuyla yakınlarını arayarak yardım istedi.

'Ben uyuyakaldım' dedi

Kaza hakkında konuşan sürücü Murat Şahin, "Kazayı görünce ilerden dönüp geri geldik. Sonradan polis ekipleri geldi, onlar da durdu. Olaya müdahale ettiler. Çocuk 'ben uyuyakaldım' dedi. Zaten tek başınaydı. Yaralı yok, aracın altını komple vurmuş. Başka da bir şey yok. Tarihi duvarlara da zarar vermemiş" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Dolmabahçe Sarayı önünde ilginç kaza...Seyir halinde uyuyakalan sürücü yoldan çıkarak askıda kaldı

Dolmabahçe Sarayı, Suriye, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:58 Kaynak: İHA
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