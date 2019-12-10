Dolmabahçe şehitleri unutulmadı

Vodafone Park'ta 10 Aralık 2016'da yaşanan bombalı terör saldırısının üçüncü yılında şehitler unutulmadı. Hain saldırıda şehit olan 39 polis ve 8 sivil olayın gerçekleştirildiği yerde düzenlenen anma tören ile anıldı.



Vodafone Park'ta 10 Aralık 2016'da yaşanan bombalı terör saldırısının üçüncü yılında şehitler unutulmadı. 39 polis ve 8 sivilin şehit olduğu saldırının üçüncü yılında düzenlenen anma törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Beşiktaş Jimnastik Kulubü öğrencileri ise pankart açarak, "10 Aralık 2016'da terör saldırısında şehit olan kahraman polislerimizi ve arkadaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. Bazı öğrenciler ise ellerinde Türk bayrakları ile törene katılarak şehitleri andı.



Anma töreninde ilk olarak şehitler için yaptırılan anıta çelenk ve karanfiller bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim okunmasıyla tören devam etti. Törende kısa bir açıklama yapan Vali Yerlikaya, "Bundan 3 yıl önce bulunduğumuz yerde hain, bölücü terör örgütü tarafından menfur bir saldırı yapıldı. Alçakça, haince bir saldırı yapılmıştır. 39 polisimiz ve 8 sivil vatandaşımız şehit olmuştur. Biz onların acılarını her zaman yüreğimizde hissediyoruz. Onları hiçbir zaman unutmuyoruz. Makamları cennet olsun. Ülkemizin birliği, berberliği ve bölünmez bütünlüğü için kolluk kuvvetlerimiz milletinden aldığı güçle terör örgütlerinin kökünü kazıyacaktır" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL