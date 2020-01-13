Dolmabahçe Tüneli'nde "drift" kazası kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dolmabahçe Tüneli'nde 'drift' kazası kamerada - Son Dakika

Dolmabahçe Tüneli'nde "drift" kazası kamerada

6 saat önce

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde "drift" diye tabir edilen yanlama hareketini yapmaya çalışan motosikletli maganda, kontrolü kaybedip motosikletli arkadaşına çarptı.

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde "drift" diye tabir edilen yanlama hareketini yapmaya çalışan motosikletli maganda, kontrolü kaybedip motosikletli arkadaşına çarptı. Yere savrularak metrelerce sürüklenen arkadaşı hafif şekilde yaralandı. Sürücüler kask kamerasına yansıyan o anları sosyal medyada paylaştı.

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafikte arkadaşıyla seyir halinde olan motosikletli, bir süre sonra tünele girdi. Tünelde seyre devam eden sürücü, bir anda "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yapmaya başladı. İlk hareketinde motosikletin hakimiyetini kaybeden maganda, yanında seyreden motosikletli arkadaşına çarptı. Kaza sonucu motosikletinden yere düşen genç sürücü metrelerce sürüklenerek yaralandı. Hafif sıyrıklarla kazayı atlatan sürücü bir süre sonra ayağa kalkıp motosikletine koştu. Yaşananlar ise her iki motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

FSM'DE YARIŞIP TERÖR ESTİRDİLER

Kazayı sosyal medyada paylaşan motosikletli magandaların Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü başta olmak üzere mega kentin birçok noktasında tek tekerlek üzerinde gittiği ve birbirleriyle yarıştığı görüntüleri de ortaya çıktı. Seyir halinde ayağa kalkan ve çeşitli akrobatik hareketler yapan magandalar şehrin altını üstüne getirdi. Trafikte adeta terör estiren magandalar hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

Dolmabahçe Tüneli'nde drift kazası kamerada

Dolmabahçe Sarayı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:35 Kaynak: İHA
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