Son Dakika Haberleri: Dolmabahçe'yi 10 Kasım'da 105 bin kişi ziyaret etti
Son Dakika Güncel Dolmabahçe'yi 10 Kasım'da 105 bin kişi ziyaret etti

Dolmabahçe'yi 10 Kasım'da 105 bin kişi ziyaret etti

6 saat önce

Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği 10 Kasım'ın 81. yılında, Dolmabahçe Sarayı'nı 105 bin kişi ziyaret etti.

Dolmabahçe'yi 10 Kasım'da 105 bin kişi ziyaret etti, System.String[]

Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği 10 Kasım'ın 81. yılında, Dolmabahçe Sarayı'nı 105 bin kişi ziyaret etti.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı Dolmabahçe Sarayı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde yılın en yoğun mesaisini yaptı.

Sabah 07.30'da ziyaretçilere açılan Hazine Kapı, akşam 17.30'da kapandı. Ziyaretçilerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği 71 numaralı odadan çıkmasıyla saraydaki anma programı 19.00'da sona erdi. 7'den 70'e binlerce kişinin ziyaret ettiği Dolmabahçe Sarayı ve 71 numaralı odayı 105 bin kişi ziyaret etti.

Engelli ve yürümekte zorluk çeken yaşlı ziyaretçilere Atatürk'ün odasını ziyaret etmeleri için Milli Saraylar görevlileri eşlik etti.

Binlerce vatandaşın akın ettiği ziyaretler kapsamında, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 205 kişilik ekiple görev yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe Sarayı, 10 Kasım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vedat Muriç'in performansı Kosova'da da beğeni topluyor
Atatürk'e olan benzerliğini kullanan Göksel Kaya, üniforma giyerek ata bindi Milli Takıma, Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır çağrıldı! A Milli Takımımız, İzlanda ve Andorra maçlarının hazırlıklarına başladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 20:19:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dolmabahçe'yi 10 Kasım'da 105 bin kişi ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]