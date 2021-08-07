Dolması da olur, tatlısı da...

SARMAYI ARATMIYOR

Şef Deniz Şahin'den zeytinyağlı erik dolması (8 kişilik)

NE LAZIM?

20 adet anjelik erik

1 su bardağı pirinç (yıkanıp süzülmüş)

1 küçük çay bardağı zeytinyağı

1 büyük boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)

1 çorba kaşığı kuşüzümü (yıkanıp süzülmüş)

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1/4 çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çorba kaşığı kuru nane

2 bardak kaynar su

1/2 bağ maydanoz (yıkanıp doğranmış)

1 tatlı kaşığı tuz

NASIL YAPARIM?

Erikleri yıkayın ve başlarını kesin. İçlerini oyup tencereye dizin. Zeytinyağının yarısını başka tencereye alın, fıstıkları ekleyip kavurun. Doğranmış soğanı, bir süre sonra da pirinci ilave edip kavurmaya devam edin. Baharatını, tuzunu, kuşüzümünü ve kaynar suyu ekleyip karıştırın. Kapağı kapalı, kısık ateşte pirince su çektirin. 15 dakika dinlendirin ve maydanoz ilave edin.

Eriklerin içini hazırladığınız harçla doldurun, üzerine yarım bardak zeytinyağı ve 1 çay bardağı su ekleyip tencerenin kapağını kapatın ve ocağa koyun. Kaynayınca ateşi kısın, 5 dakika pişirip kenara alın. Ilık veya soğuk servis edin.

ZAHMETLİ AMA ÇOK LEZZETLİ

Şef Mehmet Gök'ten erikli kuzu incik (4 kişilik)

NE LAZIM?

İncik için:

3 adet buttan kuzu incik

1 küçük boy soğan

1 adet havuç

1 adet kereviz sapı

1 kaşık biber salçası

1 adet çubuk tarçın

4 adet karanfil

6 adet karabiber

1 kaşık tarhana

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı tereyağı

1 tutam taze kekik

1 tutam mercanköşk

4 adet defne yaprağı

Tuz, karabiber

Beğendi için:

3 adet bostan patlıcanı

4 yemek kaşığı eski kaşar rendesi

3 dolu yemek kaşığı un

2 dolu yemek kaşığı tereyağı

3 su bardağı süt

Çay kaşığının ucu kadar muskat rendesi

Tuz, karabiber

Mürdüm eriği sosu için:

300 gr taze mürdüm eriği (çekirdekleri ayıklanmış)

100 gr kuru mürdüm eriği (çekirdeksiz)

3 adet kesme şeker büyüklüğünde tereyağı

NASIL YAPARIM?

Kuzu incikleri tuz, karabiber ve salçayla ovalayın, kızdırdığınız tereyağında mühürleyin. Daha sonra tarhana, soğan, kereviz, havuç, tane karabiber, tarçın, karanfil ve defne yaprağını içine atarak yağda 5 dakika çevirin. Kaynamış suyu incikleri kapatacak şekilde tencereye doldurun, tekrar kaynamaya başladığında altını kısarak yavaş yavaş pişmeye bırakın.

İncik piştiğinde altını kapatıp etleri sos içinde dinlendirin. Ilıdığında incikleri tencereden alıp istemediğiniz yağ, damar ve sinirden ayıklayarak küçük parçalara bölün. Daha sonra içine ince kıyılmış ceviz, mercanköşk, taze kekik koyun. Damak zevkinize göre tuz, karabiber, biraz pulbiber ve kuru kekikle lezzetlendirin.

Tencerede kalan sosu süzdürün, kıvam alana kadar kısık ateşte kaynatıp çektirin.

Beğendiyi hazırlamak için tereyağını eritin, unu kavurun, sonra süt ilave edip kaynatın. Akışkan bir kıvamda olacak beşamel sosun içine muskat rendeleyin. Önceden közlediğiniz patlıcanları kıyıp içine atın ve eski kaşarla ve az sütle ılık halde tutun.

Tüm erikleri ılık suda ıslayıp sonra kaynatın. Erikler püre kıvamında yumuşayınca tel elekten geçirin. Parlak olması için 3 kesme şeker büyüklüğünde tereyağını içine karıştırın.

Küçük parçalar halindeki kuzu inciğin içine çok az sos koyun, elinizle karıştırıp çember şeklindeki bir kalıba hafifçe bastırarak yerleştirin. Üzerine erik püresini sürün, yarım ceviz ve bir parça taze kekikle süsleyebilirsiniz.

Tabağın altına beğendiyi koyun ve kaşık yardımıyla dairesel bir yuva oluşturun. Üzerine incikleri koyun ve çember kalıbı kaldırın. Beğendinin etrafına tarhanalı sosu gezdirin.

GÖRÜNTÜSÜ BİLE YETİYOR

Swissotel şeflerinden Avni Kayhan ve Ercan Egi'den erikli badem kremalı tart (10 kişilik)

NE LAZIM?

300 gr anjelik erik

Tart hamuru için:

1 su bardağı un

3 yemek kaşığı tereyağı

1/4 su bardağı pudraşekeri

2 adet yumurtanın sarısı

Badem kreması için:

1 su bardağı toz badem

3 yemek kaşığı tereyağı

1/4 su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı un

NASIL YAPARIM?

Oda sıcaklığındaki tereyağıyla un, pudra şekeri ve yumurta sarısını yoğurarak tart hamurunu hazırlayın. Hamuru merdaneyle 3 mm kalınlığında açıp önceden yağladığınız kaba yerleştirin.

Badem kreması için, tereyağı ve pudraşekerini çırpma teliyle kabarana kadar çırpın. Yumurta ekleyip biraz daha çırpın. Badem ve unu ekleyip tart hamurunun içine sürün. Erikleri doğrayın. Tart kalıbına dizin. 150 derece fırında 1 saat pişirin.

TANSİYONU DENGELER, KALP SAĞLIĞINI KORUR

Dr. Ayça Kaya, iç hastalıkları uzmanı

Kırmızı rengini veren antosiyanin ve A, C vitaminleri açısından zengin olduğundan bu erikler, bağışıklık sistemi için faydalıdır.

İyi bir lif kaynağıdır, kabızlık sorununa iyi gelir.

Potasyumdan zengindir. Kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.

Glisemik indeksi, yani şeker yükü düşük bir meyvedir. Bu yüzden kan şekerini yavaş yükseltip yavaş düşürür ve çabuk acıktırmaz.