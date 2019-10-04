Son Dakika Haberleri: Dolmuş bekleyen baba ve kızına kamyonet çarptı
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Dolmuş bekleyen baba ve kızına kamyonet çarptı

1 saat önce

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, baba ve çocuğuna kamyonetin çarptığı kazanın ardından yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dolmuş bekleyen baba ve kızına kamyonet çarptı, System.String[]

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, baba ve çocuğuna kamyonetin çarptığı kazanın ardından yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gökhan A'nın yönetimindeki 16 LOK 81 plakalı kamyonet, Zümrütevler Mahallesi'nde bir dolmuş durağında bekleyen Simran Hüseyinli (27) ve kızı Ayzen Ayla'ya (2) çarptı.

Baba ve kızı, çarpmanın etkisiyle bir iş yerinin önüne sürüklendi.

Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan Hüseyinli ve kızını tedbir amaçlı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kamyonetin sürücüsü ise gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, baba ve kızının kazanın ardından iş yerinin önüne sürüklenmesi yer alıyor.

Yıldırım, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:26 Kaynak: AA
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