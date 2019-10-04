Son Dakika Haberleri: Dolmuş bekleyen baba ve kızına kamyonet çarptı
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Dolmuş bekleyen baba ve kızına kamyonet çarptı

1 saat önce

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, baba ve çocuğuna kamyonetin çarptığı kazanın ardından yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, baba ve çocuğuna kamyonetin çarptığı kazanın ardından yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, dün Zümrütevler Mahallesi'nde bir dolmuş durağında bekleyen Simran Hüseyinli (27) ve Ayzen Ayla'ya (2), Gökhan A. kontrolündeki 16 LOK 81 plakalı kamyonet çarptı.

Kazanın ardından baba ve kızı, çarpmanın etkisiyle bir iş yerinin önüne sürüklendi.

Vatandaşların bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan Hüseyinli ve kızını tedbir amaçlı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kamyonetin sürücüsü ise gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafınca kaydedildi.

Görüntülerde, baba ve kızının kazanın ardından iş yerinin önüne sürüklenmesi yer alıyor.

Dolmuş bekleyen baba ve kızına kamyonet çarptı

Yıldırım, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:42 Kaynak: AA
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