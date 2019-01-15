Dolmuş Durağı, Kedilere Yuva Oldu
44 dakika önce
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir apartmanın sakinleri, dolmuş durağına sokak kedileri için yastık, battaniye, mama ve su bıraktı.
Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde bir apartmanın sakinleri, dolmuş durağına sokak kedileri için yastık, battaniye, mama ve su bıraktı.
Sarıana Mahallesi Sabuncu Apartmanı sakinleri, evlerinin önündeki dolmuş durağını sokak kedileri için yuva haline getirdi. Kedi kafesi, battaniye, yastık, mama ve su bırakılan durak, görenlerin de ilgisini çekiyor.
Apartman sakinleri, ellerinden geldiği kadar sokak hayvanlarına yardımcı olmaya çalıştıklarını, kedilerin soğuktan ve yağmurdan korunması için durağı kullandıklarını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:49 Kaynak: AA
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