Dolmuş duraklarında matematik eğitimi

Ordu'da hayata geçirilen 'Durakta Matematik' projesi ile 7'den 70'e herkes, dolmuş duraklarında matematik öğrenmenin keyfini çıkartacak

ORDU - Ordu'da, dolmuş duraklarında hayata geçirilen 'Durakta Matematik' projesi ile öğrenciler ve yetişkinler, eğlenceli bir şekilde matematik konularını öğrenebilecek.

Ordu 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nun, e-twinning kapsamında yürüttüğü 'Durakta Matematik' projesi hayata geçirildi. Duraklarda dolmuş bekleyen öğrencilerin ve yetişkinlerin matematik konuşlarına olan ön yargılarını yıkmak ve eğlenceli bir şekilde bu dersi öğretmek adına hayata geçirilen projenin yabancı ülkelerden de ortakları bulunuyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği proje kapsamında özellikle okullara yakın bölgelerdeki 48 durak, eğlenceli matematik konuları ile donatıldı.

75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Matematik Öğretmeni ve proje yürütücüsü Funda Şahin, 'Durakta Matematik' projesinin, e-twinning projesi olduğunu belirterek, aynı zamanda uluslararası olduğuna değindi. Arnavutluk, Romanya, Arabistan ve Azerbaycan gibi yabancı ortaklarının da olduğunu ifade eden Şahin, "Toplumda genelde matematiğe karşı olumsuz bir ön yargı, korku ve endişe var. Bizim amacımız da durakları görseller, karikatürler ve eğlenceli çizimler ile olumsuz ön yargıyı yıkmak ve insanlara matematiği sevdirmek istiyoruz" dedi.

Durakta matematik projesinin iki aşamadan oluştuğunu ve ikinci aşamada öğrencilerin de çizimlerde rol alacağına değinen Şahin, "Öğretmenlerimizin yapmış olduğu çizimleri örnek alarak kendi fikirlerini ortaya koyarak inşallah en kısa zamanda duraklarda öğrenci çizimlerine de yer vereceğiz. Bizim bu projemiz 7'den 70'e herkese hitap ediyor. İnsanlar bu karikatürlere baktıklarında yüzlerinde bir gülümseme olacak, ufacık da olsa bir bilgi edinebilecekler" şeklinde konuştu.

75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Matematik Öğretmeni ve proje yürütücüsü Funda Şahin, Ordu Büyükşehir Belediyesinin projede kendilerine her anlamda yardımcı olduğunu da belirterek, 48 durakta projenin sergilendiğini açıkladı.

Öğrenciler de bu proje ile matematik konularını eğlenceli bir şekilde daha iyi anlayabileceklerini ifade ederek, başarılı bulduklarını aktardılar.