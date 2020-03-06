Dolmuş duraklarında şoförlerin kitap okuması için mini kütüphaneler kuruluyor - Son Dakika
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Dolmuş duraklarında şoförlerin kitap okuması için mini kütüphaneler kuruluyor

6 saat önce

Samsun'da Canik Belediyesi, şoförleri boş zamanlarında kitap okumaya teşvik etmek amacıyla dolmuş duraklarında mini kütüphaneler oluşturuyor.

Dolmuş duraklarında şoförlerin kitap okuması için mini kütüphaneler kuruluyor, System.String[]

Samsun'da Canik Belediyesi, şoförleri boş zamanlarında kitap okumaya teşvik etmek amacıyla dolmuş duraklarında mini kütüphaneler oluşturuyor.

Canik Belediyesi Başkanı İbrahim Sandıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genellikle belirli bir yaştan sonra kitap okumanın bırakıldığını söyledi. İnsanları yeniden kitap okumaya yönlendirmek için çalışma başlattıklarını aktaran Sandıkçı, "Kentimizde dolmuş hatlarının bulundukları duraklara kütüphaneler yapmaya başladık. Bu kütüphanelere şoförlerimizin ilgisini çekecek kitaplar yerleştirdik. Şoförlerimizi boş zamanlarında kitap okumaya yönlendirdik. Burada en önemli şey, insanlara okuma alışkanlığını yeniden kazandırmak ve farkında olmadan eğitimlerine katkı sağlamaktır." dedi.

Sandıkçı, mini kütüphanelere yakın siyasi tarih ve Türk tarihi ile ilgili kitaplar koyduklarını belirterek "Tarihini bilmeyen milletler geleceğine yön veremez. Millet olarak da siyasetle ilgiliyiz. Vatandaşlarımızın bu kitaplarına ilgi göstereceğini umut ediyoruz. Umarım bu proje Türkiye'ye örnek olur ve diğer illerimizde de bu uygulama hayata geçirilir." diye konuştu.

Şoförler ise gün içinde çalışırken tekrar kendilerine sıra gelene kadar uzun süre beklediklerini, bu zaman diliminde boş olduklarını vurgulayarak mini kütüphanelerin okuma alışkanlığı kazanmaları için fırsat oluşturacağını ifade etti.

Canik Belediyesi, İbrahim Sandıkçı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:58 Kaynak: AA
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