Son Dakika Haberleri: Dolmuş Duvara Çarptı: 4 Yaralı

Dolmuş Duvara Çarptı: 4 Yaralı

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği dolmuş, duvara çarparak durdu.

Dolmuş Duvara Çarptı: 4 Yaralı, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği dolmuş, duvara çarparak durdu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Sebze Hali girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni stat istikametine seyir halinde olan K.E.B. idaresindeki 55 D 4516 dolmuş, önünde seyir halinde olan 58 AR 439 plakalı hafif ticari aracı sollamak isterken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sebze Hali girişinde duvara çarptı. Dolmuş şoförü kazayı yara almadan atlatırken araçta bulunan yolcular Hülya U.(38), Muradiye H.(65), Satu G.(41) ve Döndü M.(66) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ile ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:03 Kaynak: İHA

Fatih Mahallesi, Bafra, Samsun, 3. Sayfa
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