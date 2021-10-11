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Dolmuş şoförleri arasında kavga! Kürek sapını kaptığı gibi arkadaşının kafasına geçirdi - Son Dakika

Dolmuş şoförleri arasında kavga! Kürek sapını kaptığı gibi arkadaşının kafasına geçirdi

11.10.2021 10:34

İstanbul Ümraniye'de dolmuş şoförleri arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kaptığı kürek sapıyla kalabalığın içerisine dalan dolmuş şoförü de kameralara yansıdı.

Ümraniye'de dolmuş şoförleri arasındaki kavga anı, saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, bir dolmuş şoförünün elindeki kürek sapıyla arkadaşına saldırdığı görülüyor.

KÜREK SAPIYLA KAFASINA VURDU

Dudullu meydanında iddiaya göre dolmuş şoförleri arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Şoförlerden birisi kürek sapını alarak diğer şoförün kafasına vurdu.

KAMERALARA DA YANSIDI

Vatandaşların ve şoförlerin araya girmesi üzerine olay kısa sürede son buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şoförün kürek sağı ile vurduğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de dolmuş şoförlerinin kürek saplı kavgası kamerada
Dolmuş şoförleri arasında kavga! Kürek sapını kaptığı gibi arkadaşının kafasına geçirdi

Ümraniye, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolmuş şoförleri arasında kavga! Kürek sapını kaptığı gibi arkadaşının kafasına geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolmuş şoförleri arasında kavga! Kürek sapını kaptığı gibi arkadaşının kafasına geçirdi - Son Dakika
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