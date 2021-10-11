Ümraniye'de dolmuş şoförleri arasındaki kavga anı, saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, bir dolmuş şoförünün elindeki kürek sapıyla arkadaşına saldırdığı görülüyor.
Dudullu meydanında iddiaya göre dolmuş şoförleri arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Şoförlerden birisi kürek sapını alarak diğer şoförün kafasına vurdu.
Vatandaşların ve şoförlerin araya girmesi üzerine olay kısa sürede son buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şoförün kürek sağı ile vurduğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Dolmuş şoförleri arasında kavga! Kürek sapını kaptığı gibi arkadaşının kafasına geçirdi - Son Dakika