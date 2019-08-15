Dolmuş şoförü ile trafikte tartıştı, öfkesi dinmeyen şahıs dolmuşu tekmeledi...Kavga anı kamerada
1 saat önce
Dolmuş şoförü ile trafikte tartıştı, öfkesi dinmeyen şahıs dolmuşu tekmeledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:21 Kaynak: İHA
Dolmuş şoförü ile trafikte tartıştı, öfkesi dinmeyen şahıs dolmuşu tekmeledi...Kavga anı kamerada
Dolmuş şoförüne olan tepkisini aracını tekmeleyerek gösterdi
TRABZON - Trabzon
'da bugün Kahramanmaraş
Caddesi Hızırbey Mahallesi'nde trafikte yaşanan bir tartışma cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olay saat 15.00 sıralarında Hızırbey Camii önünde yaşandı. Dolmuş şoförü ile bir yaya arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmemesi için çevredeki vatandaşlar araya girerken, gencin dolmuş şoförüne olan tepkisi bir türlü dinmedi. Vatandaşların araya girmesi ile olay büyümeden önlenirken, kızgın genç dolmuşun hareket etmesinin ardından arkasından koşarak bu kez dolmuşu tekmeledi. Tekrar duran dolmuş şoförü ile genç arasında tartışma devam ederken, vatandaşların araya girmesi ile kızgın genç bölgeden uzaklaştırıldı.
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