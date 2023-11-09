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Tartıştığı yolcunun bir hareketiyle deliye döndü! Dolmuş şoföründen öldüresiye dayak - Son Dakika

Tartıştığı yolcunun bir hareketiyle deliye döndü! Dolmuş şoföründen öldüresiye dayak

09.11.2023 13:12

İstanbul'da dolmuş şoförü ile yolcu arasında başlayan tartışma, yolcunun araçtan inerken küfür etmesiyle kavgaya dönüştü. Şoför araçtan inerek yolcuyu darbederken o anlar kamera ile kayıt altına alındı.

İstanbul Beylikdüzü'nde dolmuş şoförü ile yolcu arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yolcunun inerken küfür ettiğini iddia eden şoför araçtan inerek yolcuyu darbetti. Şoförün yolcunun kafasını tekmelediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

KÜFRÜ DUYUNCA VURMAYA BAŞLADI

Bugün saat 14.00 sıralarında Marmara Mahallesi 107. Sokakta iddiaya göre sokakta ilerleyen dolmuş içerisinde, yolcu ile şoför, tartışmaya başladı. Tartışma devam ederken şoför, yolcunun inmesini istedi. İddiaya göre; yolcu, dolmuştan inerken şoföre küfretti. Bunun üzerine şoför araçtan inerek yolcuyu darbetmeye başladı.

Dolmuş Şoförü Yolcuyu Darbetti

"ALLAH AŞKINA BIRAK"

Çevredekiler ve dolmuştaki yolcular, kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavga anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, şoförün yolcu yerdeyken kafasına tekme attığı görülüyor. Çevredekilerin ise "Allah aşkına bırak, yapma. Yardım etsenize, adam ölüyor. Nefessiz kaldı." diye bağırdıkları duyuluyor.

Dolmuş Şoförü Yolcuyu Darbetti
Kaynak: DHA

kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı yolcunun bir hareketiyle deliye döndü! Dolmuş şoföründen öldüresiye dayak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tartıştığı yolcunun bir hareketiyle deliye döndü! Dolmuş şoföründen öldüresiye dayak - Son Dakika
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