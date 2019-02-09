Dolmuş Şoförünü Darp Eden Kadın Kamerada

Dolmuş şoförünü darp eden kadın kamerada Kadına şiddet değil, kadın şiddeti İzmir'de bir kadın, ardı ardına şoförü tokat ve tekmelerle darp ettiİZMİR - İzmir'de, yol tartışması nedeniyle çıktığı iddia edilen olayda bir kadın, dolmuş şoförü olduğu öne sürülen bir kişiyi ardı ardına vurduğu tokat...

Dolmuş şoförünü darp eden kadın kamerada

Kadına şiddet değil, kadın şiddeti

İzmir'de bir kadın, ardı ardına şoförü tokat ve tekmelerle darp etti



İZMİR - İzmir'de, yol tartışması nedeniyle çıktığı iddia edilen olayda bir kadın, dolmuş şoförü olduğu öne sürülen bir kişiyi ardı ardına vurduğu tokat ve tekmelerle darp etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilyurt Devlet Hastane'si önünde meydana geldi. İddialara göre dolmuş şoförü ve bir kadın arasında, yol verme nedeniyle bir tartışma çıktı. Tartışma sırasında sinirli olduğu kameralara yansıyan kadın, dolmuş şoförü olduğu öne sürülen kişiye darp etti.

Hızını alamadı, tekmede attı; o anlar kamerada

Yol ortasında yaşanan olayda kadın, bir yandan sürücüye tepki gösterdi, diğer yandan da adamı tokatladı. Hızını alamayan kadın, tokatların yanında adama tekmede attı. Tüm bu yaşanan darp olayı da yoldan geçen bir sürücü tarafından kaydedildi ve @izmirdesondakika isimli sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüntüler, bir anda ise en çok paylaşılanlar arasına girdi ve yorum yağdı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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