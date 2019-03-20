Son Dakika Haberleri: Dolmuş Şoförünün Türk Bayrağı Hassasiyeti

Dolmuş Şoförünün Türk Bayrağı Hassasiyeti

2 saat önce

Aydın'da seferi sırasında aracını durdurup yerde gördüğü üzerine Türk bayrağı motifleri işlenmiş kartonu alıp güzergahına devam eden dolmuş şoförü "Ayın şoförü" seçildi.

Dolmuş Şoförünün Türk Bayrağı Hassasiyeti, System.String[]
Aydın'da seferi sırasında aracını durdurup yerde gördüğü üzerine Türk bayrağı motifleri işlenmiş kartonu alıp güzergahına devam eden dolmuş şoförü "Ayın şoförü" seçildi.

Efeler ilçesinde dolmuş şoförlüğü yapan 33 yaşındaki Mehmet Beşparmak, seferi sırasında yerde üzerine ay yıldız bulunan bir karton olduğunu gördü.

İçinde yolcuların da bulunduğu dolmuşu durduran Beşparmak, yerdeki Türk bayrağı desenlerinin olduğu kartonu alarak seferine devam etti.

Konuyu bir yolcunun Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne bildirmesi ve teşekkür etmesi üzerine Beşparmak, kooperatif tarafından "ayın şoförü" seçildi.

Beşparmak'a ödülünü veren Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir, kendisine gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Ayın şoförü seçilmekten dolayı mutlu olduğunu aktaran Beşparmak, babasından devraldığı işi sürdürdüğünü ve 14 yıldır dolmuş şoförlüğü yaptığını söyledi.

Seferi sırasında yerde Türk bayrağı işlemeli bir karton gördüğünü kaydeden Beşparmak, "Belirli bir istikamet üzerinde yoluma devam ederken yol üzerinde yerde Türk bayrağı olduğunu gördüm. Zamanlı çalıştığımız için yetişmem gerekiyordu. Lakin ceza almayı göze alarak, yolda durdum ve yerdeki bayrağı aldım. Üzerinde toz, toprak vardı. Onları silip arabanın önüne koydum. Sonrasında yoluma devam ettim." ifadelerini kullandı.

Dolmuşta bulunan bir yolcunun kooperatife teşekkür mesajı attığını söyleyen Beşparmak, "Belirli bir süre yolculardan birisi yanıma gelip, gurur duyduğunu ve duygulandığını söyledi. Bende bu bayrak uğruna ne canlar verildiğini, kimsenin onu yerde bırakmayacağını söyledim. Bugün de ayın şoförü seçildim. Mutluyum, gururluyum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:03 Kaynak: AA

Efeler, Aydın, Güncel
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