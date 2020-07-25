Dolmuş şoförünün, yol vermediği ambulans şoförünü darp ettiği iddiası - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde, korona virüsü şüphelisi hastayı taşıyan ambulansa yol vermeyen dolmuş şoförü, iddialara göre ambulans şoförünü darp etti. Türk Sağlık-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Barış Koçak, olaya tepki göstererek, "Sağlıkta Şiddet Yasasının esnetilmeden uygulanmasını istiyoruz" dedi.

Olay, dün 16.00 sıralarında Bornova ilçesi Kamil Tunca Bulvarı'nda meydana geldi. İddialara göre, korona virüsü şüphelisi bir hastayı taşıyan ambulans, hastaneye gitmek üzere sol şeritten ilerliyordu. Bu sırada sağ şeritten sol şeride geçen bir hatlı minibüs, ambulansa yol vermedi. Ambulansı sürücüsü Acil Tıp Teknisyeni D.E, sert bir fren yaparak kazayı kıl payı atlattı. Daha sonra trafiğin sıkışmasıyla beraber ambulans ve minibüs yan yana geldi. Bu sırada ambulans şoförü D.E, direksiyon başında cep telefonu ile uğraştığı öne sürülen minibüs şoförünü gördü, sözlü uyarıda bulundu. D.E'ye sözlü hakaretlerde bulunduğu ileri sürülen minibüs şoförü, aracından inerek ambulans şoförünü darp etti. Bu sırada ambulansın arka tarafında hastayla ilgilenen diğer sağlık çalışanları ise ambulanstan inerek minibüs şoförüne belinden sarılarak etkisiz hale getirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, minibüs şoförünü gözaltına aldı. Minibüs şoförü hakkında şikayetçi olan ve darp raporu alan ambulans şoförü D.E için beyaz kod verildi.

"Sağlıkta Şiddet Yasasının esnetilmeden uygulanmasını istiyoruz"

Olayla ilgili konuşan Türk Sağlık Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Barış Koçak, "Pandemi süreci bitmemişken sağlık çalışanlarının dünyanın dört bir yanında kıymeti tekrar tekrar anlaşılırken, maalesef ki böyle üzücü olayların ülkemizde yaşanması biz sağlık çalışanlarının moralini bozmaktadır. Sağlıkta Şiddet Yasasının çıkmasına rağmen uygulanması konusunda bazı esneklikler maalesef bu olayların hala yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Biz bu yasanın esnetilmeden tavizsiz bir şekilde uygulanmasını istiyoruz. Bizim en büyük beklentimiz bu" dedi. - İZMİR