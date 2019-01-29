Dolmuş Sürücülerine Trafik Denetimi
1 saat önce
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince dolmuş sürücülerine yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi.
Sakarya
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince dolmuş sürücülerine yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi.
Kent merkezinde birçok noktadaki denetimlerde, sürücülerinin ehliyetleri, emniyet kemerlerini bağlayıp, bağlamadıkları ve araç muayeneleri kontrol edildi.
Denetimler sonucu, araçlarında muayene bulunmayan iki dolmuş şoförüne 470 lira ceza kesildi.
Uygulamanın il genelinde kapsamlı bir şekilde devam edeceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:48 Kaynak: AA
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