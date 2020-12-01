Dolmuş sürücüsü yüzünden yasağa takılan yolcuya 3 bin 150 TL ceza kesildi - Son Dakika

Dolmuş sürücüsü yüzünden yasağa takılan yolcuya 3 bin 150 TL ceza kesildi

01.12.2020 22:52
Dolmuş sürücüsü yüzünden yasağa takılan yolcuya 3 bin 150 TL ceza kesildi, System.String[]

BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla belgesi olmadığı halde dolmuşla yolculuk yapan Ahmet Mutlu'ya 3 bin 186 TL ceza kesildi.

BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla belgesi olmadığı halde dolmuşla yolculuk yapan Ahmet Mutlu'ya 3 bin 186 TL ceza kesildi. Yolcusuna ceza kesildiğini gören dolmuş sürücüsü, "Yolcu bana 'sür' dedi ama ben başka yolcu almak için bekledim" diyerek yolcusunu savundu.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında genelge gönderildi. Buna göre; 81 ilin tamamında hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonları Cuma günü saat 21.00'dan başlayıp Pazartesi saat 05.00'a kadar devam edecek sokağa çıkma yasakları bu akşam başladı. Yasakların ilk dakikalarında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler megafonla vatandaşları uyararak evlerine gitmelerini istedi.Yasak başladıktan sonra kentin farklı bölgelerinde oluşturulan uygulama noktalarında ekipler, sürücülerin belgelerini kontrol etti. Uygulama sırasında dolmuş ve taksiciler de denetlendi. Yanlarında sokağa çıkma yasağından muaf olduklarına dair belgeleri olmayan yolculara ise cezai işlem uyguladı. Dolmuşla yolculuk yapan Ahmet Mutlu, uygulama noktasında kendisine belge soran polis memurlarına belgesinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine dolmuştan indirilen Mutlu'ya cezai işlem uygulandı. Yolcusuna ceza yazıldığını gören dolmuş sürücüsü, aracından inerek memurlara yolcunun suçu olmadığını, yolcunun kalkmak istediğini ama kendisinin başka yolcuları da beklediğini, Mutlu'nun bu sebeple geç kaldığını belirtti. Sürücünün savunması üzerine polis memuru 'O halde cezasını siz ödeyin' dedi. Cezayı duyan sürücü sorumluluk almadığını belirterek yolcusunun yanından ayrıldı. Ekipler Mutlu'ya yasağı ihlal ettiği gerekçesi ile 3 bin 186 lira ceza kesti.


Dolmuş sürücüsü yüzünden yasağa takılan yolcuya 3 bin 150 TL ceza kesildi
Dolmuş sürücüsü yüzünden yasağa takılan yolcuya 3 bin 150 TL ceza kesildi
Dolmuş sürücüsü yüzünden yasağa takılan yolcuya 3 bin 150 TL ceza kesildi
Dolmuş sürücüsü yüzünden yasağa takılan yolcuya 3 bin 150 TL ceza kesildi
Dolmuş sürücüsü yüzünden yasağa takılan yolcuya 3 bin 150 TL ceza kesildi
Dolmuş sürücüsü yüzünden yasağa takılan yolcuya 3 bin 150 TL ceza kesildi
Dolmuş sürücüsü yüzünden yasağa takılan yolcuya 3 bin 150 TL ceza kesildi
Dolmuş sürücüsü yüzünden yasağa takılan yolcuya 3 bin 150 TL ceza kesildi
Dolmuş sürücüsü yüzünden yasağa takılan yolcuya 3 bin 150 TL ceza kesildi
Dolmuş sürücüsü yüzünden yasağa takılan yolcuya 3 bin 150 TL ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı, Bursa, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dolmuş sürücüsü yüzünden yasağa takılan yolcuya 3 bin 150 TL ceza kesildi - Son Dakika


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