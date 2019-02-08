Dolmuş Sürücüsünü Sokak Ortasında Darbetti
1 saat önce
İzmir'de, bir kadın yolcu minibüsü sürücüsünü sokak ortasında darp etti.
İzmir
'de, bir kadın yolcu minibüsü sürücüsünü sokak ortasında darp etti. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
İzmir'de ismi öğrenilemeyen bir kadın, Yeşilyurt- Bornova
seferini yapan bir yolcu minibüsünü durdurup, sürücüsüyle bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kadın, minibüs sürücüsünü tekme tokat darp etti. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadının adama defalarca tokat ve tekme attığı, sürücünün ise karşılık vermediği görülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:45 Kaynak: DHA
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