Son Dakika Haberleri: Dolmuş Sürücüsünü Sokak Ortasında Darbetti

Dolmuş Sürücüsünü Sokak Ortasında Darbetti

1 saat önce

İzmir'de, bir kadın yolcu minibüsü sürücüsünü sokak ortasında darp etti.

Dolmuş Sürücüsünü Sokak Ortasında Darbetti, System.String[]
İzmir'de, bir kadın yolcu minibüsü sürücüsünü sokak ortasında darp etti. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İzmir'de ismi öğrenilemeyen bir kadın, Yeşilyurt- Bornova seferini yapan bir yolcu minibüsünü durdurup, sürücüsüyle bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kadın, minibüs sürücüsünü tekme tokat darp etti. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadının adama defalarca tokat ve tekme attığı, sürücünün ise karşılık vermediği görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:45 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
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