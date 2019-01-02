Son Dakika Haberleri: Dolmuş Ücretleri Yüzde 12.5 Oranında Zamlandı

Dolmuş Ücretleri Yüzde 12.5 Oranında Zamlandı

1 saat önce

S.S. 44 No'lu Beşyüzevler Motorlu Taşıtlar Kooperatifi tarafından şehir içi dolmuş fiyatlarında yüzde 12.5 oranında zam yapılarak, şehit içi dolmuş ücretleri 2 TL'den 2 TL 25 kuruşa yükseltildi.

Dolmuş Ücretleri Yüzde 12.5 Oranında Zamlandı, System.String[]
S.S. 44 No'lu Beşyüzevler Motorlu Taşıtlar Kooperatifi tarafından şehir içi dolmuş fiyatlarında yüzde 12.5 oranında zam yapılarak, şehit içi dolmuş ücretleri 2 TL'den 2 TL 25 kuruşa yükseltildi.

Kilis'te S.S. 44 No'lu Beşyüzevler Motorlu Taşıtlar Kooperatifi işletilen dolmuş ücretlerine zam yapıldı. 2 TL olan şehit içi dolmuş ücretleri 2 TL, 25 kuruşa, 1 TL 75 kuruş olan öğrenci ise 2 TL'ye yükseldi. Söğütlüdere 2 TL 50 kuruşa, Oylum Mahallesi 3 TL'ye Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü 3 TL'ye Organize Sanayi Bölgesi 3 TL 25 kuruşa, Cezaevi 3 TL 50 kuruşa yükseltildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:03 Kaynak: İHA

Kilis, Ekonomi
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