Dolmuş Ücretleri Yüzde 12.5 Oranında Zamlandı
1 saat önce
S.S. 44 No'lu Beşyüzevler Motorlu Taşıtlar Kooperatifi tarafından şehir içi dolmuş fiyatlarında yüzde 12.5 oranında zam yapılarak, şehit içi dolmuş ücretleri 2 TL'den 2 TL 25 kuruşa yükseltildi.
S.S. 44 No'lu Beşyüzevler Motorlu Taşıtlar Kooperatifi tarafından şehir içi dolmuş fiyatlarında yüzde 12.5 oranında zam yapılarak, şehit içi dolmuş ücretleri 2 TL'den 2 TL 25 kuruşa yükseltildi. Kilis
'te S.S. 44 No'lu Beşyüzevler Motorlu Taşıtlar Kooperatifi işletilen dolmuş ücretlerine zam yapıldı. 2 TL olan şehit içi dolmuş ücretleri 2 TL, 25 kuruşa, 1 TL 75 kuruş olan öğrenci ise 2 TL'ye yükseldi. Söğütlüdere 2 TL 50 kuruşa, Oylum
Mahallesi 3 TL'ye Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü 3 TL'ye Organize Sanayi Bölgesi
3 TL 25 kuruşa, Cezaevi 3 TL 50 kuruşa yükseltildi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:03 Kaynak: İHA
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