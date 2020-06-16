Dolmuşa arkadan çarpan araç hurdaya döndü: 5 yaralı - Son Dakika

Dolmuşa arkadan çarpan araç hurdaya döndü: 5 yaralı
Başkentte İstanbul Yolu üzerinde merkez istikamette meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Başkentte İstanbul Yolu üzerinde merkez istikamette meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kazada dolmuşa arkadan çarpan araç ve dolmuş ise pert oldu.
Olay, Ankara'da İstanbul yolu üzerinde merkez istikamette meydana geldi. Yolcu almak için durağa yanaşan Hasan G. yönetimindeki dolmuşa, süratli olduğu iddia edilen Eren B. yönetimindeki araba arkadan vurdu. Çarpmanın etkisi ile dolmuş üst geçidin beton ayaklarına girdi. Siyah arabanın yaklaşık 30 metre fren izi olduğu görüldü. Kazada 3 yolcu ve 2 şoför olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar Ankara'da çeşitli hastanlerin acil servislerine kaldırıldı. İstanbul Yolu üzerinde bir süre trafik meydana geldi. Trafik polisi kontrollü şekilde yol üzerinde akışı sağladı. Kazaya karışan araçlar olay yerine çekiciler vasıtası ile kaldırıldı. İstanbul Yolu üzerindeki trafik bir süre sonra normale döndü. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 12:11 Kaynak: İHA
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