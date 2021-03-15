Dolmuşlara HES kodu zorunluluğu getirildi - Son Dakika

Afyonkarahisar Valiliği İl Hıfzıssıhha kurulu kararı gereği korona virüs tedbirleri kapsamında şehir içi ve ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan dolmuşlar için Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasına geçildiği belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede toplum sağlığım korumak, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla tedbir kararları alındığı belirtildi. Bu kapsamda kentte Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B l, B2, DI, m ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, başta HES kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edecekler. - AFYONKARAHİSAR