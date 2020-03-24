Dolmuşlarda kapasitenin yarısı kadar yolcu taşındı - Son Dakika
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Dolmuşlarda kapasitenin yarısı kadar yolcu taşındı

6 saat önce

KARABÜK'te dolmuş şoförleri, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda araç kapasitelerinin yarısı oranında yolcu taşımaya başladı.

Dolmuşlarda kapasitenin yarısı kadar yolcu taşındı, System.String[]

KARABÜK'te dolmuş şoförleri, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda araç kapasitelerinin yarısı oranında yolcu taşımaya başladı.

Karabük'te dolmuş taşımacılığı yapan şoförler, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile ilgili aldığı önlemleri hayata geçirdi. Şoförler, araçlarının kapasitesinin yarısı oranında yolcu taşırken, araçları yolcu sayısında belirlenen kritere ulaştığında binmek isteyen yolcuları uyararak, yolcu alamayacaklarını belirtti.

Dolmuş şoförü Oğuzhan Şerefler, dolmuşlarının 16 kişilik olduğu belirterek, "7-8 kişiden sonra yolcu alamıyoruz. Yolcularımız da mağdur oluyor, bizlere tepki gösteriyorlar. Bizler onların da anlayış göstermesini istiyoruz. Bizlerde mağduruz mazotumuzu alamıyoruz şu anda. İnşallah bu işler bir an önce düzelir. Bizler vatandaşlarımızın gerekli olmadıkça evde kalmalarını istiyoruz" dedi.

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İçişleri Bakanlığı, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:08 Kaynak: DHA

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