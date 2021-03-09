Dolmuşlarda temassız ödeme dönemi

İstanbullular, mobil uygulama aracılığıyla sarı dolmuşta temassız şekilde ücretini ödeyebilecek.

Dijital banka N Kolay, yenilikçi çözümlerine bir yenisini daha ekledi. Geliştirilen indiBindi mobil uygulaması ile İstanbullular sarı dolmuşlarda artık QR kod ile temassız ödemeyi kullanabilecek.

Verilen bilgiye göre, İstanbul Taksi Dolmuş Hizmetleri Derneği iş birliğiyle geliştirilen uygulama ile dolmuşlarda temas sıfırlanacak, ödemeler QR üzerinden yapılabilecek. Ayrıca sarı dolmuş olarak bilinen araçlarda İstanbullular rezervasyon da yapabilecek, böylece ilk durağa ulaşmak zorunda kalmayacak. Bunun yanı sıra dolmuş sürücüleri de uygulama aracılığıyla ödemeleri anlık takip edebilecek, rezervasyon özelliğini kullanarak ana durakta bekleyerek zaman kaybetmeyecek. indiBindi, kullanıcılarına ilk dolmuş yolculuğunu armağan ediyor. Ayrıca her yolculukta toplanan puanlarla, biniş hakkı kazanılıyor. İlk adımda İstanbul Kadıköy'de kullanıma açılan indiBindi'nin önümüzdeki dönemde Türkiye'de de yaygınlaşması için çalışmalar devam ediyor. - İSTANBUL