Son Dakika Haberleri: Dolmuşlarda yankesicilik yapan 74 yaşındaki kişi yakalandı (2)
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Dolmuşlarda yankesicilik yapan 74 yaşındaki kişi yakalandı (2)

57 dakika önce

TUTUKLANDIBalıkesir'in Edremit ilçesinde bindiği dolmuşlarda yankesicilik yöntemiyle vatandaşların parasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Osman Yediçam, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dolmuşlarda yankesicilik yapan 74 yaşındaki kişi yakalandı (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bindiği dolmuşlarda yankesicilik yöntemiyle vatandaşların parasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Osman Yediçam, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:16 Kaynak: DHA
Balıkesir, Edremit, Güncel
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