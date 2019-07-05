Dolmuşlarda yankesicilik yapan 74 yaşındaki kişi yakalandı (2)
57 dakika önce
TUTUKLANDIBalıkesir'in Edremit ilçesinde bindiği dolmuşlarda yankesicilik yöntemiyle vatandaşların parasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Osman Yediçam, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:16 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bindiği dolmuşlarda yankesicilik yöntemiyle vatandaşların parasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Osman Yediçam, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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