Son Dakika Haberleri: Dolmuşta Gözaltına Alınan Uyuşturucu Kuryesi Tutuklandı

Dolmuşta Gözaltına Alınan Uyuşturucu Kuryesi Tutuklandı

2 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Dolmuşta Gözaltına Alınan Uyuşturucu Kuryesi Tutuklandı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, daha önce 2 kez tutuklanan Z.A'nın yeniden uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin, yılbaşında satmak amacıyla İzmir'den ilçeye esrar getirdiğini belirleyen ekipler, Z.A'yı bindiği dolmuşta gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:01 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Muğla, Bodrum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Esad Güçleri, PKK ile Anlaşıp Münbiç'in Batı Kırsalındaki Arimah Beldesine Girdi Gözü Dönmüş Genç, Düğününe 10 Gün Kala Nişanlısına Tecavüz Etti

Acılı Baba, Üç Evladından Hangisinin Tabutuna Sarılacağını Bilemedi Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 16:14:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dolmuşta Gözaltına Alınan Uyuşturucu Kuryesi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]