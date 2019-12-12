Dolmuşta havale geçiren bebeğin annesi ve babası konuştu - Son Dakika

Sakarya'da dolmuşta annesiyle yolculuk yaparken boğazına şeker kaçan 2 buçuk yaşındaki çocuğu hastaneye getirilmesi sonrası anne ve baba açıklamalarda bulundu. Anne Türkan Toygar yaptığı açıklamada, "Yeter ki oğlum iyi olsun parmak önemli değil" dedi.



Olay, Güneşler- Serdivan arasında çalışan dolmuşta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Sarı idaresindeki dolmuşa yolcu olarak anne ve çocuğu bindi. Yolculuk esnasında ismi 2 buçuk yaşındaki Mehmet Ali Toygar isimli bebek havale geçirdi. Küçük çocuğunun morardığını ve nefes alamadığını fark eden anne bir anda çığlıklar atarak panik yaşadı. Annenin feryatlarını duyan dolmuş şoförü araçta bulunan diğer yolcuları indirdikten sonra güzergahını değiştirerek küçük çocuğu çocuk hastanesi acil servisine götürdü. Hastaneye kaldırılan minik Mehmet Ali Toygar'ın durumun iyi olduğu öğrenilirken, anne ve babası o anları anlattı.



Yavrumun durumu şuanda çok iyi



Anne Türkan Toygar yaptığı açıklamada, "O duygu çok kötü bir duygu gerçekten. İnsan yaşamadan o duyguyu bilemez. Ben teşekkür ediyorum şoför beye bizi saniyelerle hastaneye yetiştirdi. Oğlumun hayatını kurtardı. Bizim için o anda saniye çok önemliydi. Yavrumun durumu şu anda çok iyi. Doktor iyiye gidiyor dedi. O anda çocuğun boğazına şeker kaçmadı, havale geçirdi. Ben parmağımı ağzına sokunca şoför bey şeker zannetmiş ama havale geçirdi. Ben parmağımı ağzına koydum çocuk o anda dilini yutardı nefes alamazdı. Mecburen o anda ağzını açık bıraktım nefes alırken zorlanmasın diye. O anda parmağımı ısırdığı anda parmağımı hissetmiyordum. Yeter ki oğlum iyi olsun parmak önemli değil. Çok şükür iyi ki de yapmışım doktorlar bile iyi ki yaptın dediler. Şoför beye çok teşekkür ediyoruz bu duyarlı hareketinden dolayı. Başka bir sürücü şoka girip orada durabilir ve çocuğum hayatını kaybedebilirdi. O anda kendini dinç tuttu ve bizi hastaneye yetiştirdi" derken, baba Cumali Toygar yaptığı açıklamada, "Ben iş yerinde idim o sırada. Beni aradı. Dolmuşta hastaneye gidiyorlardı o sırada. Çocuk fenalaştı. Sağ olsun şoför beye teşekkür ederim. Saniyeler içerisinde oğlumuzu hastaneye yetiştirdi" diye konuştu.



Araçlarımıza binen canlar bize emanettir



Şoför Samet Sarı ise yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun onlara gerçekten. Allah analı babalı büyütsün oğullarını. Bir anlık refleks bir anlık karar ile direk hastaneye geldim. Kaybedecek vaktimiz yoktu. Bağrışmalardan duyduğum kadarıyla nefes alamıyor dedi. Bizim için sadece zamanla yarış başladı. O anda ters şerit, kırmızı ışık dinlemedim geldim hastaneye. Araçlarımıza binen canlar bize emanettir" şeklinde konuştu. - SAKARYA