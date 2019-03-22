Dolmuşta Hilmi Güler Sürprizi
46 dakika önce
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M.Hilmi Güler, toplu taşıma aracına binerek vatandaşlarla hem seyahat hem de sohbet etti.
AK Parti Ordu
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M. Hilmi Güler
, toplu taşıma aracına binerek vatandaşlarla hem seyahat hem de sohbet etti.
Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M. Hilmi Güler, Altınordu
şehir merkezinde toplu taşıma aracına binerek vatandaşlara sürpriz yaptı. Bir anda karşılarında AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M.Hilmi Güler'i gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Bir hat boyunca toplu taşıma aracında seyahat eden ve araca binen vatandaşlarla sohbet eden Güler, kendisine yöneltilen soruları da cevaplandırdı.
Güler, Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de zaman zaman toplu taşıma aracını kullanacağını belirterek, "Toplu taşıma araçları en iyi anket unsurudur. Vatandaşların düşüncelerini daha net öğrenme imkanı veriyor. Seyahatimiz boyunca vatandaşlarımızın görüş ve düşüncelerini aldım. Gösterdikleri teveccüh için teşekkür ederim" dedi. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:47 Kaynak: İHA
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