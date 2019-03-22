Son Dakika Haberleri: Dolmuşta Hilmi Güler Sürprizi

Dolmuşta Hilmi Güler Sürprizi

46 dakika önce

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M.Hilmi Güler, toplu taşıma aracına binerek vatandaşlarla hem seyahat hem de sohbet etti.

Dolmuşta Hilmi Güler Sürprizi, System.String[]
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M. Hilmi Güler, toplu taşıma aracına binerek vatandaşlarla hem seyahat hem de sohbet etti.

Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M. Hilmi Güler, Altınordu şehir merkezinde toplu taşıma aracına binerek vatandaşlara sürpriz yaptı. Bir anda karşılarında AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M.Hilmi Güler'i gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Bir hat boyunca toplu taşıma aracında seyahat eden ve araca binen vatandaşlarla sohbet eden Güler, kendisine yöneltilen soruları da cevaplandırdı.

Güler, Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de zaman zaman toplu taşıma aracını kullanacağını belirterek, "Toplu taşıma araçları en iyi anket unsurudur. Vatandaşların düşüncelerini daha net öğrenme imkanı veriyor. Seyahatimiz boyunca vatandaşlarımızın görüş ve düşüncelerini aldım. Gösterdikleri teveccüh için teşekkür ederim" dedi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:47 Kaynak: İHA

Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Güncel
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