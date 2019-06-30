Son Dakika Haberleri: Dolmuşta hırsızlık yaptı, "Tövbe etmiştim dayanamadım" dedi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Dolmuşta hırsızlık yaptı, "Tövbe etmiştim dayanamadım" dedi

39 dakika önce

Adana'da dolmuşa bindiği sırada bir kadının arka cebinden cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı.

Dolmuşta hırsızlık yaptı,
Adana'da dolmuşa bindiği sırada bir kadının arka cebinden cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı. İfadesinde "Tövbe etmiştim ancak dayanamadım" diyen sabıkalı şahıs tutuklandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde meydana geldi. Annesiyle birlikte durakta dolmuş bekleyen Havva K.'nın (23) arkasından sessizce yaklaşan bir kişi, kadının arka cebinde bulunan cep telefonunu alarak kaçmaya başladı. Olayı fark eden Havva K., kaçan şahsın peşinden koştu ancak yakalayamadı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Cep telefonunu çalan şahsın daha önce de 'hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma, yankesicilik ve yağma' suçlarından sabıkası olan İslam Ş. (29) olduğu belirlendi. İslam Ş.'nin emniyetteki sorgusunda, "Maddi sıkıntım vardı. Bir daha böyle şeyler yapmamak için tövbe etmiştim ancak dayanamadım" dediği öğrenildi. İslam Ş. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:57 Kaynak: İHA
Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Domatesin fiyatı tarlada 50 kuruşa düştü Sinir krizi geçiren kadın otomobilini paramparça etti! 4 milyon 795 bin euroluk soygunda gözcülük yapan 4 kişi yakalandı! Paraları çalan kayıp Kırgız hırsız, ülkesine kaçarkan uçağın merdivenlerinde yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 10:36:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dolmuşta hırsızlık yaptı, "Tövbe etmiştim dayanamadım" dedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]