Dolmuşta iki kadına cinsel tacize 10 ay hapis cezası

KADIKÖY- Taksim dolmuşunda 2 Haziran 2019 tarihinde cinsel tacize maruz kaldıkları iddiasıyla iki kadının şikayetçi olduğu davanın ilk duruşmasında karar çıktı. Tutuksuz olarak yargılanan sanık Muaz K., kadınlara bakarak mastürbasyon yaptığı iddiasıyla 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkındaki bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verildi.

İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Muaz K. katıldı. Müşteki kadınlar Sueda G. ve Begüm E. ile avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

EVLİYİM, 4 ÇOCUĞUM VAR, TACİZ KASTI İLE HAREKET ETMEDİM

Sanık Muaz K. savunmasında, Dolmuş içerisinde uyuyordum. Uyku sersemiydim. Kasıklarım kaşınıyordu ve kasıklarımı kaşıdım. Toplum içinde böyle bir harekette bulunmamalıydım. Kesinlikle mastürbasyon yapmadım. Müştekilere karşı sözlü tacizde bulunmadım. Taciz kastı ile hareket etmedim. Çevremde sevilen biriyim. Bugüne kadar hiç suç işlemedim. Evliyim ve 4 çocuğum var dedi.

BİZE BAKIYORDU, POLİS EKİPLERİNE BİLDİRDİK

Şikayetçi kadınlardan Begüm E., Sueda G. sanığın masturbasyon yaptığını iddia ederek, olay günü yaşadıkları cinsel tacizi anlattı. Son sözü sorulan sanık Muaz K. Ben iddiaları kabul etmiyorum dedi.

10 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanık Muaz K.?yı her iki kadına cinsel taciz suçundan 5'er ay olmak üzere toplam 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Duruşma sonrasında mağdur Begüm E. ve Sueda G. kendileriyle dayanışmaya gelen bir grup ile birlikte adliye önündeki meydanda açıklama yaptı. Şikayetçilerden Begüm E., sanığın kendilerine bakarak mastürbasyon yaptığını farkedince önce videoya aldıklarını sonra da karakolda şikayetçi olduklarını anlattı. Begüm E., Bugün duruşmamız oldu. Pişik olduğunu ve kaşındığını söyledi. herhangi bir şekilde taciz etmediğini söyledi. Karakola gittiğimizde sıvı örneği alınmadığı için bunu kanıtlayabilecek sadece bir video vardı. Eğer sıvı örneği alınabilmiş olsaydı böyle bir savunma yapamayacaktı. Eğer istediğimiz saatte, istediğimiz yerde özgürce dolaşabileceğimiz bir dünya olsaydı biz dışarı çıktığımızda bu şekilde bir tacize uğramayacaktık. Biz susarsak tacizler sürecek. Bu adam bize yapmaya çalıştığı şeyi bir başka kadına, çocuğa belki de daha rahatça yapabilecek bunun için bugün buradayız ve susmuyoruz. Herkesi de bu davanın takipçisi olmaya davet ediyoruz dedi.

Mağdurlarla dayanışmaya gelen grup ise Yaşasın kadın dayanışması, Kadınız, öfkeliyiz, peşinizdeyiz sloganları attı. Dayanışmaya gelen kadınlardan biri de buradaki adaletin, erkek adalet anlayışını olduğunu belirterek sanığın daha önce de başka bir kadını taciz etmiş olmasına rağmen serbest bırakılmasını eleştirdi.