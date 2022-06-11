Dolmuşta kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltında - Son Dakika
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Dolmuşta kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltında

11.06.2022 17:37
Dolmuşta kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltında

SAKARYA'da, dolmuşta önündeki koltukta oturan kadını elle taciz ettiği iddia edilen E.K. (41), gözaltına alındı.

SAKARYA'da, dolmuşta önündeki koltukta oturan kadını elle taciz ettiği iddia edilen E.K. (41), gözaltına alındı.

Dolmuştaki bir kadın yolcu, arkasındaki koltukta oturan kişinin kendisini elle taciz ettiğini öne sürdü. Kadın, cep telefonu kamerasını açıp arkasında oturan kişiye, "Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz" dedi. Görüntü çekilmemesini isteyen şüpheli, araçtan inerek uzaklaştı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan kadın, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Polis kimliğini belirlediği E.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Dolmuşta kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltında
Dolmuşta kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltında
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolmuşta kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolmuşta kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltında - Son Dakika
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