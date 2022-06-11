Dolmuştaki bir kadın yolcu, arkasındaki koltukta oturan kişinin kendisini elle taciz ettiğini öne sürdü. Kadın, cep telefonu kamerasını açıp arkasında oturan kişiye, "Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz" dedi. Görüntü çekilmemesini isteyen şüpheli, araçtan inerek uzaklaştı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan kadın, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dolmuşta kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltında - Son Dakika

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