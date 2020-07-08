Dolmuşta maske takmayan yolcu hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Dolmuşta maske takmayan yolcu hakkında soruşturma başlatıldı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde maskesiz bindiği dolmuşta yolcularla tartışan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde maskesiz bindiği dolmuşta yolcularla tartışan kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Maske takmayan kişinin kimliğinin belirlenmesinin ardından ceza yazılacağı bildirildi.

Akyazı ilçesinde şehir içi taşımacılığı yapan dolmuşa maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran bir kadın yolcuyla tartıştı. Kendisini uyaran kadına, "Kendi işine bak" diye bağıran maskesiz yolcuya diğer yolcular da tepki gösterdi. Tepkiler üzerine kişi maskesini taktı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı. Maske takmayan kişinin kimliğinin belirlenmesinin ardından ceza kesileceği bildirildi.

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Akyazı'da minibüs sürücüleri, maskesiz yolcu almamak için direndiklerini, maskesi olmayanlara maske verdiklerini, tüm uyarılara rağmen maske takmayanlar nedeniyle zaman zaman tartışmalar yaşandığını belirtti.


Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dolmuşta maske takmayan yolcu hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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