DOLMUŞTA ŞEMSİYEYLE YAĞMURDAN KORUNDU - Son Dakika
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DOLMUŞTA ŞEMSİYEYLE YAĞMURDAN KORUNDU

07.11.2022 10:45

ADANA'da tavan havalandırma kapağı açık olan dolmuştaki bir kadın, yolculuk sırasında şemsiye açarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

ADANA'da tavan havalandırma kapağı açık olan dolmuştaki bir kadın, yolculuk sırasında şemsiye açarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Kent genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oldu. Yüreğir ilçesinde Yavuzlar hattında çalışan bir dolmuşun tavan havalandırma kapağının kapanmaması, yolcuları olumsuz etkiledi. Açık olan havalandırmanın hemen altında oturan bir kadın zor anlar yaşadı. Şemsiye açarak yağmurdan korunmaya çalışan kadının talihsiz anlarını, başka bir yolcu cep telefonuyla görüntüledi. Şemsiye kadını yağmurun doğrudan etkisinden bir süre korusa da akan sular yolcuların ıslanmasına engel olmadı. (DHA)

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel DOLMUŞTA ŞEMSİYEYLE YAĞMURDAN KORUNDU - Son Dakika

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