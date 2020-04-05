Dolmuşta sosyal mesafeye uymayanlara para cezası - Son Dakika

Adana'da yolculuk yaparken sosyal mesafeye uymayan yolculara ve sürücülere para cezası uygulandı.



Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsün Türkiye'yi de etkilemesinden sonra salgının daha da yaygınlaşmasının önüne geçmek için devlet bir dizi yasaklamalara gitti. Bu yasaklardan biri de toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe gözetilerek oturulması ve sürücülerin de buna göre yolcu olması oldu. Adana'da, kurallara uyulması için trafik polisleri sürekli uygulama yapmaya başladı. Yapılan uygulamalarda polis sosyal mesafeye uymadığını belirlediği hem yolculara hem de sürücülere para cezası kesti. Bu kapsamda polis yolculara idari para cezası keserken, araç sürücüsüne ise yüzde 50 kapasiteden fazla yolcu taşımak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uyguladı.



Bu kurala uymayanlara 300 liradan 3 bin 150 liraya kadar para cezası kesiliyor. - ADANA