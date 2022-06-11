Dolmuşta tacize uğradığını iddia ederek şüpheliyi ifşa etti - Son Dakika
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Dolmuşta tacize uğradığını iddia ederek şüpheliyi ifşa etti

11.06.2022 22:59
Dolmuşta tacize uğradığını iddia ederek şüpheliyi ifşa etti

Sakarya'da dolmuşta yolculuk esnasında taciz edildiğini iddia eden 26 yaşındaki genç kız, şüpheliyi kayıt altına aldı.

Sakarya'da dolmuşta yolculuk esnasında taciz edildiğini iddia eden 26 yaşındaki genç kız, şüpheliyi kayıt altına aldı. Genç kızın görüntü aldığını gören şahıs, dolmuştan inerek uzaklaştı. Polis ekipleri genç kızın şikayeti üzerine şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Serdivan-Adapazarı arasında yolcu taşımacılığı yapan dolmuşlarda meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki genç kızın arkasında oturan adamın fiziksel tacizine uğradı. Durum üzerine cep telefonunu çıkartan genç, kendisine taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi kayıt altına aldı. Bu esnada ise adam hemen dolmuştan inerek uzaklaştı. Gencin telefon kaydında, "Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz, gel buraya dediği" o esnada ise şüphelinin, "Çekme beni, bırak" diyerek dolmuştan inerek uzaklaştığı görüldü.

"AĞLAMAKTAN HALİM KALMADI, YANINA KAR KALMASIN"

Tacize uğradığını iddia eden genç, "Lütfen bu pisliği yayınlar mısınız. Bugün Serdivan dolmuşunda fiziksel taciz etti. Şikayet ettim. Bulunması için lütfen destek verin. Herkes görsün tanısın, bunun gibiler yüzünden artık evimizden annemize bile gidemeyecek miyiz. Sesimizi duyun, duyurun lütfen. Ağlamaktan halim kalmadı, yanına kar kalmasın, başka kadınlara kızlara da aynısını yapmasın" diyerek sosyal medyada görüntüleri paylaştı.

"GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ, ŞAHIS YAKALANDI"

Gencin şikayeti ve paylaşımı üzerine harekete geçen ekipleri görüntüleri inceledi. Gencin ifadesi ve görüntülerin incelenmesinin ardından şüphelinin E.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

(Burak Can Tokyürek/İHA)

Dolmuşta tacize uğradığını iddia ederek şüpheliyi ifşa etti
Dolmuşta tacize uğradığını iddia ederek şüpheliyi ifşa etti
Dolmuşta tacize uğradığını iddia ederek şüpheliyi ifşa etti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dolmuşta tacize uğradığını iddia ederek şüpheliyi ifşa etti - Son Dakika

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