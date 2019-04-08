Dolmuşta Tehlikeli Yolculuk
1 saat önce
Adana'da bir dolmuşta fazla yolcu olduğu için iki kişinin açık kapıdan sarkarak yolculuk yapması saniye saniye görüntülendi.
Adana
'da bir dolmuşta fazla yolcu olduğu için iki kişinin açık kapıdan sarkarak yolculuk yapması saniye saniye görüntülendi. Merkez Seyhan
ilçesi, Obalar Caddesi'nde ilerlemekte olan bir toplu taşıma aracında fazla yolcu olduğu için iki kişinin açık olan kapıdan sarkarak yolculuk yaptığı görüldü. İki kişi sarkarak yolculuk yapmasına rağmen dolmuşun duraklarda durarak yolcu almaya devam etmesi de dikkat çekti. Caddede diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında açık kapıdan sarkarak birbirleriyle sohbet eden 2 kişi adeta ölüme davetiye çıkardı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:48 Kaynak: İHA
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